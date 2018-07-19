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В Іспанії випустили
купюру в нуль євро

В Іспанії випустили купюру в нуль євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:20

В Іспанії випустили купюру в нуль євро

Пропонуємо до обговорення:
В Іспанії з'явилася сувенірна купюра номіналом нуль євро.

Дивися повний текст В Іспанії випустили купюру в нуль євро.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:20

а на 30 купюр 0 грн. ее можно поменять будет у нас?
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