Жителі Києва при мінімальній зарплаті 3723 гривні можуть розраховувати на 465 поїздок після подорожчання.
Дивися повний текст У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:28
У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
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Дивися повний текст У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами.
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:52
Уважаемые журналисты, 12200 чешских крон - это ~14600 грн на сегодняшний день. А вы курс для какой-то другой кроны смотрели. И за сумму в 550 крон (660 грн) житель Праги может воспользоваться абсолютно всеми видами транспорта (в т.ч. включая электрички в пределах города, паромы, ночные трамваи и автобусы) неограниченное количество раз в течение месяца. Есть ли такая возможность у жителя Киева и во сколько ему это могло бы обойтись?
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:46
ufo_cz Это не журналисты, это для наполнения, выдернули какую то статью непонятно чью и без тени мысли поставили себе на сайт. Журналистикой тут и не пахнет, скорее статисты, да и то двоечники
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