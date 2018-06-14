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У Києві порівняли вартість
проїзду з європейськими країнами

У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:28

У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Києва при мінімальній зарплаті 3723 гривні можуть розраховувати на 465 поїздок після подорожчання.

Дивися повний текст У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:28

Где по такому курсу кроны меняют?
a_i_antonenko
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 09:52

Уважаемые журналисты, 12200 чешских крон - это ~14600 грн на сегодняшний день. А вы курс для какой-то другой кроны смотрели. И за сумму в 550 крон (660 грн) житель Праги может воспользоваться абсолютно всеми видами транспорта (в т.ч. включая электрички в пределах города, паромы, ночные трамваи и автобусы) неограниченное количество раз в течение месяца. Есть ли такая возможность у жителя Киева и во сколько ему это могло бы обойтись?
ufo_cz
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 10:46

ufo_cz Это не журналисты, это для наполнения, выдернули какую то статью непонятно чью и без тени мысли поставили себе на сайт. Журналистикой тут и не пахнет, скорее статисты, да и то двоечники :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:29

В то же время жители Праги (Чехия) при минимальной зарплате в 12 200 крон (23 775 гривни) могут совершить 625 поездок.

как же хочется пропагандистам нарисовать красивые цифры, но зачем же врать? в пражком метро короткая поездка до 30 минут стоит 24 кроны и 12200:24=508 - откуда цифра 625? но это которкая поездка (3-4 остановки), а если ехать дальше, то разовый проезд стоит уже 32 кроны и 12200:32=381...

кроме того стоит сравнить среднюю зарплату в Праге 35000-40000 крон со средней зарплатой в Киеве...
Востаннє редагувалось Тракторист в Суб 21 лип, 2018 11:34, всього редагувалось 2 разів.
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:32

Зарплаты в странах сравнили ? У нас теперь транспорт для бабушек стал покращення
от Кличко, почему не сразу 16 или 26 за поездку ! Одним махом Кличко нивелировал поднятие зарплат от правительства какая умница...
macho070707
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:29

Вы откуда курс Форинтов такой взяли???
14480*0.095=1376грн. Нолик пропустили или в зп или в курсе. Евроинтеграторы...
brk01230
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:36

Re: У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країн

Люди, вам не пофиг, сколько стоит проезд? Это что, такая важная статья расходов, что стоит ее уже который день мусолить?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:21

  Gastarbaiter написав:Люди, вам не пофиг, сколько стоит проезд? Это что, такая важная статья расходов, что стоит ее уже который день мусолить?

у многих киевлян при новых тарифах расходы на общественный транспорт превышают 3-5% их среднего дохода - по вашему это незначительно и не о чем волноваться?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:59

На кого розрахована чергова дурня???Вата та тупі боти,на вулиці 21 століття.Інтернет мають майже всі.Закінчуйте вішать на вуха пропагандистські макарони.
sena_2008atp
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