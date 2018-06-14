Жителі Києва при мінімальній зарплаті 3723 гривні можуть розраховувати на 465 поїздок після подорожчання.
Дивися повний текст У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 09:28
У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами.
Додано: Суб 21 лип, 2018 09:52
Уважаемые журналисты, 12200 чешских крон - это ~14600 грн на сегодняшний день. А вы курс для какой-то другой кроны смотрели. И за сумму в 550 крон (660 грн) житель Праги может воспользоваться абсолютно всеми видами транспорта (в т.ч. включая электрички в пределах города, паромы, ночные трамваи и автобусы) неограниченное количество раз в течение месяца. Есть ли такая возможность у жителя Киева и во сколько ему это могло бы обойтись?
Додано: Суб 21 лип, 2018 10:46
ufo_cz Это не журналисты, это для наполнения, выдернули какую то статью непонятно чью и без тени мысли поставили себе на сайт. Журналистикой тут и не пахнет, скорее статисты, да и то двоечники
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:29
как же хочется пропагандистам нарисовать красивые цифры, но зачем же врать? в пражком метро короткая поездка до 30 минут стоит 24 кроны и 12200:24=508 - откуда цифра 625? но это которкая поездка (3-4 остановки), а если ехать дальше, то разовый проезд стоит уже 32 кроны и 12200:32=381...
кроме того стоит сравнить среднюю зарплату в Праге 35000-40000 крон со средней зарплатой в Киеве...
Востаннє редагувалось Тракторист в Суб 21 лип, 2018 11:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:32
Зарплаты в странах сравнили ? У нас теперь транспорт для бабушек стал покращення
от Кличко, почему не сразу 16 или 26 за поездку ! Одним махом Кличко нивелировал поднятие зарплат от правительства какая умница...
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:29
Вы откуда курс Форинтов такой взяли???
14480*0.095=1376грн. Нолик пропустили или в зп или в курсе. Евроинтеграторы...
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:36
Re: У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країн
Люди, вам не пофиг, сколько стоит проезд? Это что, такая важная статья расходов, что стоит ее уже который день мусолить?
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:21
у многих киевлян при новых тарифах расходы на общественный транспорт превышают 3-5% их среднего дохода - по вашему это незначительно и не о чем волноваться?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:59
На кого розрахована чергова дурня???Вата та тупі боти,на вулиці 21 століття.Інтернет мають майже всі.Закінчуйте вішать на вуха пропагандистські макарони.
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