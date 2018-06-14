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У Києві порівняли вартість
проїзду з європейськими країнами

У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:01

Re: У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країн

У нас коммуналка в пр. минимум даже не включена и в дополнение нужно было подсчитать сколько можно проехать на минимальную зарплату положив зубы на полку.
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