У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами

Додано: Суб 21 лип, 2018 19:29

В большинстве городов ЕС для тех, кто там постоянно пользуется общественным транспортом выгодно покупать месячные (а кое где и полугодовые или даже годовые) проездные билеты. Все эти билеты "по два-три евро" - это одноразовые и расчитаны они на тех, кто редко пользуется общественным транспортом и сравнение таких тарифов с нашими не очень корректно. Даже для туристов есть много где есть безлимитные проездные билеты на 1, 2, 3, 5, 7 дней.



В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).