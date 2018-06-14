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У Києві порівняли вартість
проїзду з європейськими країнами

У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:01

Re: У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країн

У нас коммуналка в пр. минимум даже не включена и в дополнение нужно было подсчитать сколько можно проехать на минимальную зарплату положив зубы на полку.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:29

В большинстве городов ЕС для тех, кто там постоянно пользуется общественным транспортом выгодно покупать месячные (а кое где и полугодовые или даже годовые) проездные билеты. Все эти билеты "по два-три евро" - это одноразовые и расчитаны они на тех, кто редко пользуется общественным транспортом и сравнение таких тарифов с нашими не очень корректно. Даже для туристов есть много где есть безлимитные проездные билеты на 1, 2, 3, 5, 7 дней.

В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).
tomato
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:48

  tomato написав:В большинстве городов ЕС для тех, кто там постоянно пользуется общественным транспортом выгодно покупать месячные (а кое где и полугодовые или даже годовые) проездные билеты. Все эти билеты "по два-три евро" - это одноразовые и расчитаны они на тех, кто редко пользуется общественным транспортом и сравнение таких тарифов с нашими не очень корректно. Даже для туристов есть много где есть безлимитные проездные билеты на 1, 2, 3, 5, 7 дней.

В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).

Полностью согласен. Почему в Киеве не сделать проезд по 30 грн а месячный проездной за 400 грн. И все. Выгоды от проездных особой нет. На данный момент. Я в Польше сейчас - так тут вообще бесплатные автобусы современные ходят по городу ( Жоры). Зарплата 3600 злотых в месяц у меня. Подсобник...
eu331985
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 20:14

Re: У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країн

  tomato написав:В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc (это примерно 840 грн)

и есть инет-барахолки где можно купить эти проездные с остатком дней ;-) дешевле
интересно киевские проездные за 1300 грн почём будут на олх?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:20

  tomato написав:В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).

Киев столица VIP уровня.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:57

Кому вообще на ум приходит сравнивать стоимость с европейскими странами?!
Moimir
 
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