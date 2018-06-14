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У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:01
У нас коммуналка в пр. минимум даже не включена и в дополнение нужно было подсчитать сколько можно проехать на минимальную зарплату положив зубы на полку.
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ruvex
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:29
В большинстве городов ЕС для тех, кто там постоянно пользуется общественным транспортом выгодно покупать месячные (а кое где и полугодовые или даже годовые) проездные билеты. Все эти билеты "по два-три евро" - это одноразовые и расчитаны они на тех, кто редко пользуется общественным транспортом и сравнение таких тарифов с нашими не очень корректно. Даже для туристов есть много где есть безлимитные проездные билеты на 1, 2, 3, 5, 7 дней.
В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).
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tomato
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Додано: Суб 21 лип, 2018 19:48
tomato написав:
В большинстве городов ЕС для тех, кто там постоянно пользуется общественным транспортом выгодно покупать месячные (а кое где и полугодовые или даже годовые) проездные билеты. Все эти билеты "по два-три евро" - это одноразовые и расчитаны они на тех, кто редко пользуется общественным транспортом и сравнение таких тарифов с нашими не очень корректно. Даже для туристов есть много где есть безлимитные проездные билеты на 1, 2, 3, 5, 7 дней.
В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).
Полностью согласен. Почему в Киеве не сделать проезд по 30 грн а месячный проездной за 400 грн. И все. Выгоды от проездных особой нет. На данный момент. Я в Польше сейчас - так тут вообще бесплатные автобусы современные ходят по городу ( Жоры). Зарплата 3600 злотых в месяц у меня. Подсобник...
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Додано: Суб 21 лип, 2018 20:14
tomato написав:
В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc (это примерно 840 грн)
и есть инет-барахолки где можно купить эти проездные с остатком дней
дешевле
интересно киевские проездные за 1300 грн почём будут на олх?
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uaprofi
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Додано: Суб 21 лип, 2018 21:20
tomato написав:
В той же Праге месячный проездной на все виды транспорта анонимно стоит 670 Kc, при покупке персонализированной транспортной карты - 550 Kc. И то, и другое меньше чем 1000 гривен. В Киеве месячный проездной стоит уже 1300 гривен. И с Варшавой такая же ситуация (там персонализированный месячный проездной на всё - 110 zl, что около 800 грн).
Киев столица VIP уровня.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:57
Кому вообще на ум приходит сравнивать стоимость с европейскими странами?!
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Moimir
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Додано: Нед 22 лип, 2018 08:59
тільки в європі люди за ті гроші їздять в нормальному транспорті а ми в вагонах для худоби(( порівняли лице зі сракою
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orestkohutkevych
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Додано: Нед 22 лип, 2018 13:21
orestkohutkevych написав:
тільки в європі люди за ті гроші їздять в нормальному транспорті а ми в вагонах для худоби(( порівняли лице зі сракою
Это вы про 50-летние немецкие трамвайчики в Польше? Или про забитые вусмерть автобусы в Будапеште?
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Gastarbaiter
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