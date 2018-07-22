У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами
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1007qwert написав:В Киеве, в трамваях на 14,15 маршруте, в вагонах сократили количество сидений, теперь их осталось 14 с одной стороны от прохода и 10 с другой стороны, в одном вагоне теперь осталось 24 сидения, зато проход расширился, чтобы побольше народу туда влезло в часы пик, в вагоны 1970-х гг. выпуска Чешского производства, и теперь за такой комфорт надо заплатить 8 грн.
А почему вы не говорите о новых трамваях? Сколько за поездку в них надо платить, исходя из вашей логики? Или сделать старые по 4, новые по 20?
Новые трамваи ходят только на одной скоростной ветке с Борщаговки до ж\д вокзала. А на Подол, по центру города ездят трамваи 1970-х гг. в них изменения в лучшую сторону не произошли, а даже наоборот,- зимой сидения холодные, задницу можно отморозить, а летом в ноги жарит, как в печке сидишь, за что было повышать тариф в 2 раза? Сегодня ехала в полупустом вагоне, где половина пенсионеров. Молодёжь за 6 грн. едет на маршрутках. Если Кличко от 2-х кратного повышения рассчитывал увеличить в 2 раза выручку, то он ошибся, за пару остановок уже либо не платят или идут пешком, и маршрутки за 6 грн, ездят быстрее. ,
Gastarbaiter написав:А почему вы не говорите о новых трамваях? Сколько за поездку в них надо платить, исходя из вашей логики? Или сделать старые по 4, новые по 20?
трамваи купили - а кондиционер "включать" не купили - вернее его включают летом 16 градусов в саллоне в 30 градусную жару, многие свитера с собой берут, а зимой такой себе жаркий "Ташкент" делают. З.Ы. кстати и трамваи купили за налоги киевлян это деньги из бюджета города - правильнее сделать как в Таллине - весь городской транспорт БЕСПЛАТНЫМ - а не думать на шо ещё цену поднять и как потом это распилять