У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами

Додано: Пон 30 лип, 2018 08:32

1007qwert написав: Gastarbaiter написав: 1007qwert написав: Сегодня ехала в полупустом вагоне Сегодня ехала в полупустом вагоне

Ну так разве это не стоит 8 грн? Ну так разве это не стоит 8 грн?

Утром и в 17 часов народ даёт пешака по 2-3 остановки до метро, чем подождать на остановке трамвайчик, значит проездные покупать дорого, лучше пробежать 10 мин. в хорошую погоду и сэкономить. Утром и в 17 часов народ даёт пешака по 2-3 остановки до метро, чем подождать на остановке трамвайчик, значит проездные покупать дорого, лучше пробежать 10 мин. в хорошую погоду и сэкономить.

Уже 3 месяца как не могут оборудовать остановку на метро Берестейская, разломали старую быстро. Теперь люди в ожидании трамвая № 14,15 должны стоять под солнцем в +40 и под дождём мокнуть в ожидании трамвая, не имея возможности укрыться или присесть. Кто будет платить за такое 8 грн, если можно сесть на маршрутку, где проезд стоит 6 грн., даже проездной покупать не выгодно, ждут теперь пенсионеры.Может, перед тем как повышать цену в 2 раза сначала надо что-то улучшить в трамваях. При союзе трамваи были все по 2 вагона, новые и пассажиров было меньше и билетики по 3 коп. Почему 25 лет не обновлялись трамваи, а вместо них маршрутки наводнили Киев? Все мэры закрывали глаза на это.