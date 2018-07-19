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Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія...
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Прибуття першої партії автобусів "Мінського автомобільного заводу" (МАЗ) до Львова очікується в кінці вересня поточного року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія автобусів МАЗ
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:14
а львовский автобусный завод уже окончательно просрали?...
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