Прибуття першої партії автобусів "Мінського автомобільного заводу" (МАЗ) до Львова очікується в кінці вересня поточного року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія автобусів МАЗ.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:14
Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія автобусів МАЗ.
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:55
Re: Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія...
Додано: Нед 22 лип, 2018 06:12
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