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Стало відомо, коли до Львова
прибуде перша партія...

Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія...
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:14

Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія...

Пропонуємо до обговорення:
Прибуття першої партії автобусів "Мінського автомобільного заводу" (МАЗ) до Львова очікується в кінці вересня поточного року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:55

Re: Стало відомо, коли до Львова прибуде перша партія...

  Тракторист написав:а львовский автобусный завод уже окончательно просрали?..

Автобусы "Электрон" и есть львовские. Если же имеете ввиду ЛАЗ то да, его просрали в ноль.. пустые цеха с мусором и выбитыми стенами..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 06:12

  Джон написав:
  Тракторист написав:а львовский автобусный завод уже окончательно просрали?..

Автобусы "Электрон" и есть львовские. Если же имеете ввиду ЛАЗ то да, его просрали в ноль.. пустые цеха с мусором и выбитыми стенами..
А электрон что не на ЛАЗе выпускают?
otg
 
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