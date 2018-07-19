Протягом найближчих 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони в поїздах.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19
У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
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Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони.
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19
Хорошая новость. Могут прям сейчас отменить, чтоб омелян был счастлив....
ПС билеты на плацкарт выгребаются первыми, на интерсити - последними...
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