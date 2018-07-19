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У Мінінфраструктури розповіли,
коли в Україні зникнуть...

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони в поїздах.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19

Хорошая новость. Могут прям сейчас отменить, чтоб омелян был счастлив....
ПС билеты на плацкарт выгребаются первыми, на интерсити - последними...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:33

Ідіоти, куди прагнуть?
beilik_andry
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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