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У Мінінфраструктури розповіли,
коли в Україні зникнуть...

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони в поїздах.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19

Хорошая новость. Могут прям сейчас отменить, чтоб омелян был счастлив....
ПС билеты на плацкарт выгребаются первыми, на интерсити - последними...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:33

Ідіоти, куди прагнуть?
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46

Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..

И обязательно поставьте цены, ака у Еуропах.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 12:54

Типа плацкарт с полками - это некомфортно, и а интерсити с креслами - круто (главное, что дороже раз в 5-10, и больше пассажиров влазит)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 13:11

  Грйс-мэн написав:Типа плацкарт с полками - это некомфортно, и а интерсити с креслами - круто (главное, что дороже раз в 5-10, и больше пассажиров влазит)

С материалом на креслах, который уже блестит от грязи.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 14:54

Все було б гарно,якби ті купейні коштували як плацкарт.Люди їздять у плацкарті не тому що гидують купе,а тому що на купейне місце в нашій забожілій державі не має коштів.Такі заяви чиновника свідчать про те що верхівка жирує у іншому житті.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:36

  sena_2008atp написав:Все було б гарно,якби ті купейні коштували як плацкарт.Люди їздять у плацкарті не тому що гидують купе,а тому що на купейне місце в нашій забожілій державі не має коштів.Такі заяви чиновника свідчать про те що верхівка жирує у іншому житті.


Вообще, сидячая рассадка 3+2 (2-й класс) позволяет перевозить даже больше людей в вагоне, чем лежачая плацкарт. 56-60 против 50-52.

Но есть 2 сложности, которые треплу Омеляну не удастся решить:

1) увеличение качества полотна для увеличения скорости движения на длинных маршрутах, по которым нет сидячего сообщения, до такого уровня, который бы позволил его запустить (т.е. до 6 часов)

2) и, собственно, резкое увеличение количества комфортабельных сидячих вагонов (специально не говорю об электричках, потому что проблема электрификации всего полотна еще более тяжелая - состав сидячих вагонов может тянуть и тепловоз).

Только в таком случае можно будет убирать плацкарт, не ударив больно по пассажирам, чувствительным к цене.

Но пойдут, вероятно, по пути наименьшего сопротивления - просто ликвидируют дешевые пассажирские жд перевозки как явление, полностью убрав ночные поезда по маршрутам, где уже есть электрички (для этого прикупят еще дорогих электричек, желательно, у американцев). Тем самым будет найдено нужное количество купейных вагонов для замены плацкартных по маршрутам, где нет электричек. И все это назовут успешной реформой.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:39

І на що їх замінять? Сподіваюся, не на вагони з сидячими місцями?
0mage0
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