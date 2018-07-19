Протягом найближчих 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони в поїздах.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19
У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть плацкартні вагони.
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:19
Хорошая новость. Могут прям сейчас отменить, чтоб омелян был счастлив....
ПС билеты на плацкарт выгребаются первыми, на интерсити - последними...
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46
Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..
И обязательно поставьте цены, ака у Еуропах.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 21 лип, 2018 12:54
Типа плацкарт с полками - это некомфортно, и а интерсити с креслами - круто (главное, что дороже раз в 5-10, и больше пассажиров влазит)
Додано: Суб 21 лип, 2018 13:11
С материалом на креслах, который уже блестит от грязи.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 21 лип, 2018 14:54
Все було б гарно,якби ті купейні коштували як плацкарт.Люди їздять у плацкарті не тому що гидують купе,а тому що на купейне місце в нашій забожілій державі не має коштів.Такі заяви чиновника свідчать про те що верхівка жирує у іншому житті.
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:36
Вообще, сидячая рассадка 3+2 (2-й класс) позволяет перевозить даже больше людей в вагоне, чем лежачая плацкарт. 56-60 против 50-52.
Но есть 2 сложности, которые треплу Омеляну не удастся решить:
1) увеличение качества полотна для увеличения скорости движения на длинных маршрутах, по которым нет сидячего сообщения, до такого уровня, который бы позволил его запустить (т.е. до 6 часов)
2) и, собственно, резкое увеличение количества комфортабельных сидячих вагонов (специально не говорю об электричках, потому что проблема электрификации всего полотна еще более тяжелая - состав сидячих вагонов может тянуть и тепловоз).
Только в таком случае можно будет убирать плацкарт, не ударив больно по пассажирам, чувствительным к цене.
Но пойдут, вероятно, по пути наименьшего сопротивления - просто ликвидируют дешевые пассажирские жд перевозки как явление, полностью убрав ночные поезда по маршрутам, где уже есть электрички (для этого прикупят еще дорогих электричек, желательно, у американцев). Тем самым будет найдено нужное количество купейных вагонов для замены плацкартных по маршрутам, где нет электричек. И все это назовут успешной реформой.
|