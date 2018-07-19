У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...

Додано: Суб 21 лип, 2018 15:36

sena_2008atp написав: Все було б гарно,якби ті купейні коштували як плацкарт.Люди їздять у плацкарті не тому що гидують купе,а тому що на купейне місце в нашій забожілій державі не має коштів.Такі заяви чиновника свідчать про те що верхівка жирує у іншому житті. Все було б гарно,якби ті купейні коштували як плацкарт.Люди їздять у плацкарті не тому що гидують купе,а тому що на купейне місце в нашій забожілій державі не має коштів.Такі заяви чиновника свідчать про те що верхівка жирує у іншому житті.

Вообще, сидячая рассадка 3+2 (2-й класс) позволяет перевозить даже больше людей в вагоне, чем лежачая плацкарт. 56-60 против 50-52.Но есть 2 сложности, которые треплу Омеляну не удастся решить:1) увеличение качества полотна для увеличения скорости движения на длинных маршрутах, по которым нет сидячего сообщения, до такого уровня, который бы позволил его запустить (т.е. до 6 часов)2) и, собственно, резкое увеличение количества комфортабельных сидячих вагонов (специально не говорю об электричках, потому что проблема электрификации всего полотна еще более тяжелая - состав сидячих вагонов может тянуть и тепловоз).Только в таком случае можно будет убирать плацкарт, не ударив больно по пассажирам, чувствительным к цене.Но пойдут, вероятно, по пути наименьшего сопротивления - просто ликвидируют дешевые пассажирские жд перевозки как явление, полностью убрав ночные поезда по маршрутам, где уже есть электрички (для этого прикупят еще дорогих электричек, желательно, у американцев). Тем самым будет найдено нужное количество купейных вагонов для замены плацкартных по маршрутам, где нет электричек. И все это назовут успешной реформой.