У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...

Додано: Суб 21 лип, 2018 17:21

Вообще-то в стране уже наблюдается нехватка пассажирских (в основном плацкартных) вагонов. Средний возраст вагонов более 40 лет, а уровень износа 85-90%.



Видимо через пять-десять лет окончательно выйдут из строя те что ещё ездят. А потому и "исчезнут" не только плацкартные вагоны, но и большинство железнодорожных пассажирских перевозок.