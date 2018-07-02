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У Мінінфраструктури розповіли,
коли в Україні зникнуть...

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:11

Для полноты эффекта, можно прочитать ту же новость, вычеркнув "плацкартные"
layer80
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:26

Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..

Чтоб поехать за границу на ЖД стоило как самолетом слетать?
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:36

Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..

Вообще, летом поезда забиты. Плацкарт-купе купить нереально - особенно "южное направление". Как результат - поток пересаживается на автобусы, маршрутки, машины. Интенсивность движения увеличивается, а помноженная на культуру вождения, качество дорожного контроля и самих дорог, превращает поездку в жестокую лотерею. Вчерашний день - пример.
Этот д***** вселенского масштаба, хочет всех загнать в автотранспорт. Хотя комфорт и БЕЗОПАСТНОСТЬ - несоизмеримы. И цена тоже... Как по-мне, главная проблема плацкартов - духота. Кондишки с вентиляцией, и интерсити можно на свалку... Из Днепра, 8-9 часов в "лежачем" положении комфортнее 6 - в сидячем. Еще и за треть цены.
Ну омеляну пох - он гиперлуп строит. И в Украине жить особо не собирается.
layer80
 
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  #<12
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