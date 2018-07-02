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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:11
Для полноты эффекта, можно прочитать ту же новость, вычеркнув "плацкартные"
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:26
Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..
Чтоб поехать за границу на ЖД стоило как самолетом слетать?
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:36
Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..
Вообще, летом поезда забиты. Плацкарт-купе купить нереально - особенно "южное направление". Как результат - поток пересаживается на автобусы, маршрутки, машины. Интенсивность движения увеличивается, а помноженная на культуру вождения, качество дорожного контроля и самих дорог, превращает поездку в жестокую лотерею. Вчерашний день - пример.
Этот д***** вселенского масштаба, хочет всех загнать в автотранспорт. Хотя комфорт и БЕЗОПАСТНОСТЬ - несоизмеримы. И цена тоже... Как по-мне, главная проблема плацкартов - духота. Кондишки с вентиляцией, и интерсити можно на свалку... Из Днепра, 8-9 часов в "лежачем" положении комфортнее 6 - в сидячем. Еще и за треть цены.
Ну омеляну пох - он гиперлуп строит. И в Украине жить особо не собирается.
Додано: Нед 22 лип, 2018 06:09
Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..
Не переживайте, через 5-10 лет Омельяна в помине уже не будет.
Додано: Нед 22 лип, 2018 07:24
Хлопче хоче заповнити Интирсіті, наші інтереси йому до... Проїхав би раз ивропейськім нічним Страсбург-Ніцца сидячи, мріяв би про вонючу-совкову плацкарту. Мажору головне гучні заяви
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