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У Мінінфраструктури розповіли,
коли в Україні зникнуть...

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:38

Re: в УЗ озвучили

В УЗ озвучили стоимость ремонта железной дороги с украинского стандарта на евроколею.
“Конкретно по этому проекту нами было подсчитано, что стоимость инфраструктурных работ, обустройства станций и депо, а также закупки подвижного состава составият порядка 18 миллиардов долларов. Если этот проект будет реализован, то он мог бы стать неким “планом Маршалла” для Украины”, – отметил Кравцов.
По его словам, технической группой УЗ отрабатывался вопрос стоимости строительства высокоскоростной евроколеи по треугольнику Киев-Винница-Одесса-Львов, где Винница была бы центром отправления поездов.
sal
 
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