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У Мінінфраструктури розповіли,
коли в Україні зникнуть...

У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:38

Re: в УЗ озвучили

В УЗ озвучили стоимость ремонта железной дороги с украинского стандарта на евроколею.
“Конкретно по этому проекту нами было подсчитано, что стоимость инфраструктурных работ, обустройства станций и депо, а также закупки подвижного состава составият порядка 18 миллиардов долларов. Если этот проект будет реализован, то он мог бы стать неким “планом Маршалла” для Украины”, – отметил Кравцов.
По его словам, технической группой УЗ отрабатывался вопрос стоимости строительства высокоскоростной евроколеи по треугольнику Киев-Винница-Одесса-Львов, где Винница была бы центром отправления поездов.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:37

Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..

Они что узкоколейку хотят строить европейского образца? Интересно зачем?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:50

Re: У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть..

И ночные поезда тоже отменят, чтобы все только днём катались? Сейчас когда проезжает скоростной поезд, так другие поезда стоят на станциях, все его пропускают, электрички часто опаздывают, ждут пока не проедет. А как будет зимою, в непогоду позаметают за ночь рельсы сугробами, в снегопад видимость плохая, и всё станет в миг. Ночные поезда обязательно надо оставить и плацкарт тоже, у студентов и пенсионеров пенсии только на плацкартный билет и хватит.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:51

  sena_2008atp написав:Все було б гарно,якби ті купейні коштували як плацкарт.Люди їздять у плацкарті не тому що гидують купе,а тому що на купейне місце в нашій забожілій державі не має коштів.Такі заяви чиновника свідчать про те що верхівка жирує у іншому житті.

В Европе люди на дальние расстояния на самолётах летают, а ночуют в отелях. и дороги у них хорошие, :lol: за день можно половину Европы пересечь машиной. Европейцам ночные поезда не нужны, им зарплат и пенсий хватает не только на коммуналку, в отличие от Украины :cry: .
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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