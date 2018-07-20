Для інших покупців ціна в наступному місяці зросте на 1,7%.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" повідомив, коли збільшить ціну на газ для промисловості.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:07
"Нафтогаз" повідомив, коли збільшить ціну на газ для...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" повідомив, коли збільшить ціну на газ для промисловості.
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:07
После чего, в связи с новым витком борьбы с коррупцией, патриотично всех уровняют и повысят населению и получат повышенный КБ неплатежей.
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