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"Нафтогаз" повідомив,
коли збільшить ціну на газ для...

"Нафтогаз" повідомив, коли збільшить ціну на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:07

"Нафтогаз" повідомив, коли збільшить ціну на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Для інших покупців ціна в наступному місяці зросте на 1,7%.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" повідомив, коли збільшить ціну на газ для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:07

После чего, в связи с новым витком борьбы с коррупцией, патриотично всех уровняют и повысят населению и получат повышенный КБ неплатежей.
ruvex
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