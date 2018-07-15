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В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на відновлення української економіки після кризи, рівень безробіття в Україні залишається на високому рівні.
Дивися повний текст В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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