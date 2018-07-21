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В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лип, 2018 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на відновлення української економіки після кризи, рівень безробіття в Україні залишається на високому рівні.
Дивися повний текст В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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Додано: Суб 21 лип, 2018 15:34
Контролировать работодателей, чтоб не занимались кидаловом.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 16:04
Не треба чергового "блудословия".ПЛАТІТЬ ГІДНУ ЗАРПЛАТНЮ.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 21 лип, 2018 18:23
Аферистов много.
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Juna
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Додано: Нед 22 лип, 2018 10:49
Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
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AlifeSoft
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:08
AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300
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Faceless
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:26
AlifeSoft написав:
Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Какое ещё саморазвитие? Если человек занимается саморазвитием, как он может оказаться безработным?
Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?
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safonovstanislav
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:31
sena_2008atp написав:
Не треба чергового "блудословия".ПЛАТІТЬ ГІДНУ ЗАРПЛАТНЮ.
Чтоб получать достойную оплату, нужно выполнять работу, достойную этой оплаты. В основном же, люди ничего не умеют, учится ничему не хотят, но хотят достойную оплату. Так не бывает
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safonovstanislav
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