В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Какое ещё саморазвитие? Если человек занимается саморазвитием, как он может оказаться безработным? Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?
AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300
У нас хватает гомноработников во многих сферах, а специалистов своего дела - единицы. Так что, для большинства, хоть учи их, хоть не учи, всё равно толку не будет. Найти нормального врача - проблема, найти нормального ремонтника авто - проблема, а уж сколько говноуслуг придумывают такие работники. Дед мороз картавый колхозник, у фотографов вообще руки искривляются в зигзаг. А дом арендуем, так тут видимо не одна бригада равшанов и джимшутов поработала. Утеплили так, что окна нормально не открывается, плитка уложена на воздух и т.д.