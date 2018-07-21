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В НБУ назвали кроки для
подолання молодіжного безробіття

В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:34

В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на відновлення української економіки після кризи, рівень безробіття в Україні залишається на високому рівні.

Дивися повний текст В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 15:34

Контролировать работодателей, чтоб не занимались кидаловом.
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Не треба чергового "блудословия".ПЛАТІТЬ ГІДНУ ЗАРПЛАТНЮ.
sena_2008atp
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Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:08

Re: В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття

AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300
Faceless
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4
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:26

  AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.

Какое ещё саморазвитие? Если человек занимается саморазвитием, как он может оказаться безработным?
Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:31

  sena_2008atp написав:Не треба чергового "блудословия".ПЛАТІТЬ ГІДНУ ЗАРПЛАТНЮ.

Чтоб получать достойную оплату, нужно выполнять работу, достойную этой оплаты. В основном же, люди ничего не умеют, учится ничему не хотят, но хотят достойную оплату. Так не бывает
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:41

  Faceless написав:
AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300

У нас хватает гомноработников во многих сферах, а специалистов своего дела - единицы. Так что, для большинства, хоть учи их, хоть не учи, всё равно толку не будет. Найти нормального врача - проблема, найти нормального ремонтника авто - проблема, а уж сколько говноуслуг придумывают такие работники. Дед мороз картавый колхозник, у фотографов вообще руки искривляются в зигзаг. А дом арендуем, так тут видимо не одна бригада равшанов и джимшутов поработала. Утеплили так, что окна нормально не открывается, плитка уложена на воздух и т.д.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:42

Re: В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття

  safonovstanislav написав:Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?

Ага, книга для Java для старта: https://rozetka.com.ua/6499258/p6499258/ Количество страниц: 1376.

P.S.: смешной коммент к книге:
Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду.
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