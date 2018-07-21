В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду.
Такие же талмуды есть о любом языке программирования. Первое попавшееся: Дмитрий Котеров, Игорь Симдянов — PHP 7. Наиболее полное руководство. Количество страниц: 1088
Бумажные книги - это каменный век. Есть электронные справочники, поиск по которым значительно легче. Да и примеры из бумажной книги не скопировать никак, нужно перевводить.
С языком Java я не знаком, но сомневаюсь, что там он чем-то сильно отличается от большинства. Самый стрёмный язык программирования, известный мне - prolog, там действительно кто-то оторвался по полной, придумывая его. А так, как начинал с ассемблера, больше 20 лет назад, так ничего кардинально и не поменялось в новых языках. Конечно, проще, когда у тебя безлимит памяти и готовых функций наштамповали на любой случай. Но это и есть все отличия.
Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду.
Такие же талмуды есть о любом языке программирования. Первое попавшееся: Дмитрий Котеров, Игорь Симдянов — PHP 7. Наиболее полное руководство. Количество страниц: 1088
Бумажные книги - это каменный век. Есть электронные справочники, поиск по которым значительно легче. Да и примеры из бумажной книги не скопировать никак, нужно перевводить.
С языком Java я не знаком, но сомневаюсь, что там он чем-то сильно отличается от большинства. Самый стрёмный язык программирования, известный мне - prolog, там действительно кто-то оторвался по полной, придумывая его. А так, как начинал с ассемблера, больше 20 лет назад, так ничего кардинально и не поменялось в новых языках. Конечно, проще, когда у тебя безлимит памяти и готовых функций наштамповали на любой случай. Но это и есть все отличия.