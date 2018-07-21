В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття

Додано: Нед 22 лип, 2018 13:02

BIGor написав: safonovstanislav написав: Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков? Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?

Ага, книга для Java для старта: https://rozetka.com.ua/6499258/p6499258/ Количество страниц: 1376.



P.S.: смешной коммент к книге:

Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду. Ага, книга для Java для старта:Количество страниц: 1376.P.S.: смешной коммент к книге:

Такие же талмуды есть о любом языке программирования. Первое попавшееся:Дмитрий Котеров, Игорь Симдянов — PHP 7. Наиболее полное руководство. Количество страниц: 1088Бумажные книги - это каменный век. Есть электронные справочники, поиск по которым значительно легче. Да и примеры из бумажной книги не скопировать никак, нужно перевводить.С языком Java я не знаком, но сомневаюсь, что там он чем-то сильно отличается от большинства. Самый стрёмный язык программирования, известный мне - prolog, там действительно кто-то оторвался по полной, придумывая его. А так, как начинал с ассемблера, больше 20 лет назад, так ничего кардинально и не поменялось в новых языках. Конечно, проще, когда у тебя безлимит памяти и готовых функций наштамповали на любой случай. Но это и есть все отличия.