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В НБУ назвали кроки для
подолання молодіжного безробіття

В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 13:02

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?

Ага, книга для Java для старта: https://rozetka.com.ua/6499258/p6499258/ Количество страниц: 1376.

P.S.: смешной коммент к книге:
Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду.

Такие же талмуды есть о любом языке программирования. Первое попавшееся:
Дмитрий Котеров, Игорь Симдянов — PHP 7. Наиболее полное руководство. Количество страниц: 1088

Бумажные книги - это каменный век. Есть электронные справочники, поиск по которым значительно легче. Да и примеры из бумажной книги не скопировать никак, нужно перевводить.

С языком Java я не знаком, но сомневаюсь, что там он чем-то сильно отличается от большинства. Самый стрёмный язык программирования, известный мне - prolog, там действительно кто-то оторвался по полной, придумывая его. А так, как начинал с ассемблера, больше 20 лет назад, так ничего кардинально и не поменялось в новых языках. Конечно, проще, когда у тебя безлимит памяти и готовых функций наштамповали на любой случай. Но это и есть все отличия.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 13:17

  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:Да и насчёт PHP даже идиот выучит. Тогда так можно говорить о любом языке программирования. Ну вот, чем отличается PHP от других языков?

Ага, книга для Java для старта: https://rozetka.com.ua/6499258/p6499258/ Количество страниц: 1376.

P.S.: смешной коммент к книге:
Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду.

Такие же талмуды есть о любом языке программирования. Первое попавшееся:
Дмитрий Котеров, Игорь Симдянов — PHP 7. Наиболее полное руководство. Количество страниц: 1088

Бумажные книги - это каменный век. Есть электронные справочники, поиск по которым значительно легче. Да и примеры из бумажной книги не скопировать никак, нужно перевводить.

С языком Java я не знаком, но сомневаюсь, что там он чем-то сильно отличается от большинства. Самый стрёмный язык программирования, известный мне - prolog, там действительно кто-то оторвался по полной, придумывая его. А так, как начинал с ассемблера, больше 20 лет назад, так ничего кардинально и не поменялось в новых языках. Конечно, проще, когда у тебя безлимит памяти и готовых функций наштамповали на любой случай. Но это и есть все отличия.

Ага, по электронному справочнику :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:53

safonovstanislav, не prolog это еще цветочки. А вот lisp - это реально жесть. )))
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:03

  Faceless написав:
AlifeSoft написав:Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет.
Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300


Не собьют, в той же Индии около 50 млн формошлепов и ниже 500$ никто не опускает. Хотя этим формошлепам придется выучить английский, что уже некий тест на интеллект.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:06

  BIGor написав:Ага, книга для Java для старта: https://rozetka.com.ua/6499258/p6499258/ Количество страниц: 1376.
P.S.: смешной коммент к книге:
Недостатки: Весит книга 2 килограмма, напрягаются руки сильно при длительном чтении, имейте ввиду.


Я лежа читаю. Да и на тренажерах ручных по 60 кг выжимаю. Хотя есть кадры в тренажерке, что и по 120 кг выжимают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:07

  safonovstanislav написав:Самый стрёмный язык программирования, известный мне - prolog, там действительно кто-то оторвался по полной, придумывая его.


Lisp, haskell, erlang. Если вы понимаете эти языки и код на них - вы действительно Высшая Элита IT.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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