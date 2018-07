В НБУ назвали кроки для подолання молодіжного безробіття

Додано: Нед 22 лип, 2018 15:03

Faceless написав: AlifeSoft написав: Обучить всех PHP (это язык, который даже идиот выучит) и трудоустроить в бодишоп на 500$ в месяц. Дальше или саморазвитие, или те же 500$ в месяц последующие 10 лет. Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300 Если создать такую лавину формошлепов-гомнокодеров то уровень в $500 мигом собьют до $200-300



Не собьют, в той же Индии около 50 млн формошлепов и ниже 500$ никто не опускает. Хотя этим формошлепам придется выучить английский, что уже некий тест на интеллект. Не собьют, в той же Индии около 50 млн формошлепов и ниже 500$ никто не опускает. Хотя этим формошлепам придется выучить английский, что уже некий тест на интеллект.

