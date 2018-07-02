Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34
Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
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Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34
В ЄС є різні варанти виходу на пенсію і реальний пенсійний вік часто суттєво нижчий.
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:40
Спочатку приведідть інфографіку середнього віку життя до якого дотягують пересічні.Потім зрівнюйте.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25
Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?
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