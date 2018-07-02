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Пенсійний вік в Україні
та інших країнах Європи...

Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34

Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

Пропонуємо до обговорення:
Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі.

Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34

В ЄС є різні варанти виходу на пенсію і реальний пенсійний вік часто суттєво нижчий. http://parlament.org.ua/wp-content/uplo ... 307_uk.pdf А в Білорусі в процесі підняття. Лукашенко підвищив пенсійний вік в Білорусі на три роки https://www.epravda.com.ua/news/2016/04/11/589129/ Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:40

Спочатку приведідть інфографіку середнього віку життя до якого дотягують пересічні.Потім зрівнюйте.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25

Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:50

  Igorten написав:Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?

Если человеку постоянно талдычить что он обезьяна, то он и станет обезьяной.
Нами манипулируют постоянно и везде. Лично я из статьи понял что через 10 лет могут изменить пенсионный возраст как захотят. А ввиду того что молодежь массово сваливает, то поднимут лет на 10 :D )))

И еще. В Европе выходят на пенсию в 65 лет потому что там человек в возрасте 65 лет чувствует себя здоровым и еще может работать. А у нас будут выходить на пенсию в таком возрасте потому что государство банкрот и нечем платить пенсии.
Кстати моим родителям задерживают выплату пенсии. Если шахтеры выходят стучать касками, то пенсионеры с собой возьмут грабли вилы и лопаты :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:49

Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

Украина – в пятерке стран Европы с самым низким пенсионным возрастом.
Еще сравните уровень жизни.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 13:56

Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

Очикувана тривалість життя в Україні та інших краінах Європи
Як показує статистика, ......... тривалість життя в Україні у чоловіків є одною із найменших в Європі.
Аааа, не, с***, САМА НАЙМЕНША.... (Россия ж так себе Европа, считать не будем)
Украина - 66,3
Беларусь - 66,5
Молдова - 67,9
Румыния 71,4
Турция 72,6
Польша 73,6
.....................

Швейцария 83,1
В БОЛЬШИНСТВЕ стран Европы - 10+!!!!!!!!!!!!!
Самые НАСЕЛЕННЫЕ страны Европы - Германия, Франция, Великобритания, Италия - 12+
Ииииитак, проведя несложный анализ, чтобы хоть немного приблизиться к нормам ЕС, пенсионный возраст у мужчин, нужно ПОНИЖАТЬ МИНИМУМ на 5 лет...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8
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