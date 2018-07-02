Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34
Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34
В ЄС є різні варанти виходу на пенсію і реальний пенсійний вік часто суттєво нижчий.
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:40
Спочатку приведідть інфографіку середнього віку життя до якого дотягують пересічні.Потім зрівнюйте.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25
Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:50
Если человеку постоянно талдычить что он обезьяна, то он и станет обезьяной.
Нами манипулируют постоянно и везде. Лично я из статьи понял что через 10 лет могут изменить пенсионный возраст как захотят. А ввиду того что молодежь массово сваливает, то поднимут лет на 10 )))
И еще. В Европе выходят на пенсию в 65 лет потому что там человек в возрасте 65 лет чувствует себя здоровым и еще может работать. А у нас будут выходить на пенсию в таком возрасте потому что государство банкрот и нечем платить пенсии.
Кстати моим родителям задерживают выплату пенсии. Если шахтеры выходят стучать касками, то пенсионеры с собой возьмут грабли вилы и лопаты
Додано: Нед 22 лип, 2018 12:49
Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
Украина – в пятерке стран Европы с самым низким пенсионным возрастом.
Еще сравните уровень жизни.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 22 лип, 2018 13:56
Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
Очикувана тривалість життя в Україні та інших краінах Європи
Як показує статистика, ......... тривалість життя в Україні у чоловіків є одною із найменших в Європі.
Аааа, не, с***, САМА НАЙМЕНША.... (Россия ж так себе Европа, считать не будем)
Украина - 66,3
Беларусь - 66,5
Молдова - 67,9
Румыния 71,4
Турция 72,6
Польша 73,6
.....................
Швейцария 83,1
В БОЛЬШИНСТВЕ стран Европы - 10+!!!!!!!!!!!!!
Самые НАСЕЛЕННЫЕ страны Европы - Германия, Франция, Великобритания, Италия - 12+
Ииииитак, проведя несложный анализ, чтобы хоть немного приблизиться к нормам ЕС, пенсионный возраст у мужчин, нужно ПОНИЖАТЬ МИНИМУМ на 5 лет...
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