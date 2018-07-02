RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсійний вік в Україні
та інших країнах Європи...

Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34

Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

Пропонуємо до обговорення:
Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі.

Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83336
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34

В ЄС є різні варанти виходу на пенсію і реальний пенсійний вік часто суттєво нижчий. http://parlament.org.ua/wp-content/uplo ... 307_uk.pdf А в Білорусі в процесі підняття. Лукашенко підвищив пенсійний вік в Білорусі на три роки https://www.epravda.com.ua/news/2016/04/11/589129/ Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 17:40

Спочатку приведідть інфографіку середнього віку життя до якого дотягують пересічні.Потім зрівнюйте.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25

Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?
Igorten
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 01.11.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:50

  Igorten написав:Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?

Если человеку постоянно талдычить что он обезьяна, то он и станет обезьяной.
Нами манипулируют постоянно и везде. Лично я из статьи понял что через 10 лет могут изменить пенсионный возраст как захотят. А ввиду того что молодежь массово сваливает, то поднимут лет на 10 :D )))

И еще. В Европе выходят на пенсию в 65 лет потому что там человек в возрасте 65 лет чувствует себя здоровым и еще может работать. А у нас будут выходить на пенсию в таком возрасте потому что государство банкрот и нечем платить пенсии.
Кстати моим родителям задерживают выплату пенсии. Если шахтеры выходят стучать касками, то пенсионеры с собой возьмут грабли вилы и лопаты :D
p_a_l
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:49

Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

Украина – в пятерке стран Европы с самым низким пенсионным возрастом.
Еще сравните уровень жизни.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6314
З нами з: 03.11.08
Подякував: 354 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 13:56

Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

Очикувана тривалість життя в Україні та інших краінах Європи
Як показує статистика, ......... тривалість життя в Україні у чоловіків є одною із найменших в Європі.
Аааа, не, с***, САМА НАЙМЕНША.... (Россия ж так себе Европа, считать не будем)
Украина - 66,3
Беларусь - 66,5
Молдова - 67,9
Румыния 71,4
Турция 72,6
Польша 73,6
.....................

Швейцария 83,1
В БОЛЬШИНСТВЕ стран Европы - 10+!!!!!!!!!!!!!
Самые НАСЕЛЕННЫЕ страны Европы - Германия, Франция, Великобритания, Италия - 12+
Ииииитак, проведя несложный анализ, чтобы хоть немного приблизиться к нормам ЕС, пенсионный возраст у мужчин, нужно ПОНИЖАТЬ МИНИМУМ на 5 лет...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8
layer80
 
Повідомлень: 981
З нами з: 12.03.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:34

  layer80 написав:Очикувана тривалість життя в Україні та інших краінах Європи
Як показує статистика, ......... тривалість життя в Україні у чоловіків є одною із найменших в Європі.
Аааа, не, с***, САМА НАЙМЕНША.... (Россия ж так себе Европа, считать не будем)
Украина - 66,3
Беларусь - 66,5
Молдова - 67,9
Румыния 71,4
Турция 72,6
Польша 73,6
.....................

Швейцария 83,1
В БОЛЬШИНСТВЕ стран Европы - 10+!!!!!!!!!!!!!
Самые НАСЕЛЕННЫЕ страны Европы - Германия, Франция, Великобритания, Италия - 12+
Ииииитак, проведя несложный анализ, чтобы хоть немного приблизиться к нормам ЕС, пенсионный возраст у мужчин, нужно ПОНИЖАТЬ МИНИМУМ на 5 лет...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8


Со статистикой ожидаемой продолжительности жизни не все так просто, а в странах постсовка тем более... Лень искать, но кто захочет тот найдет интересную статистику средней продолжительности жизни расчитанную по возрастным группам, там очень интересно получается, особенно по мужикам количество смертей до 60 лет - цифры поражают, а после 60 лет картина радикально меняется.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 14:38

Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...

  antikkristall написав:особенно по мужикам количество смертей до 60 лет - цифры поражают, а после 60 лет картина радикально меняется.

Ага, доживут единицы, но кто доооживет :)
Да, это средние цифры, да они не являются максимально объективными... Но понять качественную картинку - можно.
layer80
 
Повідомлень: 981
З нами з: 12.03.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінінфраструктури розповіли, коли в Україні зникнуть... 1, 2
R2 » Суб 21 лип, 2018 12:19
18 868
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 14:35
Juna
В Україні придумали "покарання" для артистів, які... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 02 лип, 2018 10:03
51 5174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 12:01
Yura_Gag
В Україні знову перепишуть правила отримання субсидій -...
R2 » П'ят 20 лип, 2018 11:13
3 190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 10:11
kamsky1985

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.