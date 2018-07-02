Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34
Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка).
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:34
В ЄС є різні варанти виходу на пенсію і реальний пенсійний вік часто суттєво нижчий.
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:40
Спочатку приведідть інфографіку середнього віку життя до якого дотягують пересічні.Потім зрівнюйте.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:25
Шо, опять ? А можно каждый день сравнивать зарплату, уровень судов, правоохранительной системы и собственно размер пенсии ? Или это тонкий стеб над гражданами ?
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:50
Если человеку постоянно талдычить что он обезьяна, то он и станет обезьяной.
Нами манипулируют постоянно и везде. Лично я из статьи понял что через 10 лет могут изменить пенсионный возраст как захотят. А ввиду того что молодежь массово сваливает, то поднимут лет на 10 )))
И еще. В Европе выходят на пенсию в 65 лет потому что там человек в возрасте 65 лет чувствует себя здоровым и еще может работать. А у нас будут выходить на пенсию в таком возрасте потому что государство банкрот и нечем платить пенсии.
Кстати моим родителям задерживают выплату пенсии. Если шахтеры выходят стучать касками, то пенсионеры с собой возьмут грабли вилы и лопаты
Додано: Нед 22 лип, 2018 12:49
Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
Украина – в пятерке стран Европы с самым низким пенсионным возрастом.
Еще сравните уровень жизни.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 22 лип, 2018 13:56
Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
Очикувана тривалість життя в Україні та інших краінах Європи
Як показує статистика, ......... тривалість життя в Україні у чоловіків є одною із найменших в Європі.
Аааа, не, с***, САМА НАЙМЕНША.... (Россия ж так себе Европа, считать не будем)
Украина - 66,3
Беларусь - 66,5
Молдова - 67,9
Румыния 71,4
Турция 72,6
Польша 73,6
.....................
Швейцария 83,1
В БОЛЬШИНСТВЕ стран Европы - 10+!!!!!!!!!!!!!
Самые НАСЕЛЕННЫЕ страны Европы - Германия, Франция, Великобритания, Италия - 12+
Ииииитак, проведя несложный анализ, чтобы хоть немного приблизиться к нормам ЕС, пенсионный возраст у мужчин, нужно ПОНИЖАТЬ МИНИМУМ на 5 лет...
Додано: Нед 22 лип, 2018 14:34
Со статистикой ожидаемой продолжительности жизни не все так просто, а в странах постсовка тем более... Лень искать, но кто захочет тот найдет интересную статистику средней продолжительности жизни расчитанную по возрастным группам, там очень интересно получается, особенно по мужикам количество смертей до 60 лет - цифры поражают, а после 60 лет картина радикально меняется.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 22 лип, 2018 14:38
Re: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
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