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Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Як показує статистика, пенсійний вік в Україні є одним із найменших в Європі.
Дивися повний текст Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи (інфографіка)
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