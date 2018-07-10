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Дивися повний текст В аеропорту «Бориспіль» з'явився робот-обмінник.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 04:44
В аеропорту «Бориспіль» з'явився робот-обмінник
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Дивися повний текст В аеропорту «Бориспіль» з'явився робот-обмінник.
Додано: Нед 22 лип, 2018 04:44
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