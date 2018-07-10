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В аеропорту «Бориспіль»
з'явився робот-обмінник

В аеропорту «Бориспіль» з'явився робот-обмінник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 04:44

В аеропорту «Бориспіль» з'явився робот-обмінник

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