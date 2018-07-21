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У Польщі назвали новий популярний напрям для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті польської Групи EWL.
Дивися повний текст У Польщі назвали новий популярний напрям для працевлаштування українців
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Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30
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