Про це йдеться в звіті польської Групи EWL.
Дивися повний текст У Польщі назвали новий популярний напрям для працевлаштування українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30
У Польщі назвали новий популярний напрям для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі назвали новий популярний напрям для працевлаштування українців.
Додано: Нед 22 лип, 2018 09:52
Ну да, не опытный 3000 злотых. Да при их ценах. Пусть лучше тут ничего не получают
Додано: Нед 22 лип, 2018 10:25
Зараз переглядають цей форум: eu331985, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|