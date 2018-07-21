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У Польщі назвали новий
популярний напрям для...

У Польщі назвали новий популярний напрям для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30

У Польщі назвали новий популярний напрям для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті польської Групи EWL.

Дивися повний текст У Польщі назвали новий популярний напрям для працевлаштування українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30

Дёшево специалистов ценят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 09:52

Ну да, не опытный 3000 злотых. Да при их ценах. Пусть лучше тут ничего не получают
WKBAPKA
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 10:25

  Ratatui написав:Дёшево специалистов ценят.

Согласен, в Украине таким специалистам максимум 5000 грн светило в Запорожье. И это тем у кого работа есть.
BIGor
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