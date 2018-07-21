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У Польщі назвали новий популярний напрям для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті польської Групи EWL.
Дивися повний текст У Польщі назвали новий популярний напрям для працевлаштування українців
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R2
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Додано: Нед 22 лип, 2018 08:30
Дёшево специалистов ценят.
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Ratatui
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Додано: Нед 22 лип, 2018 09:52
Ну да, не опытный 3000 злотых. Да при их ценах. Пусть лучше тут ничего не получают
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WKBAPKA
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Додано: Нед 22 лип, 2018 10:25
Ratatui написав:
Дёшево специалистов ценят.
Согласен, в Украине таким специалистам максимум 5000 грн светило в Запорожье. И это тем у кого работа есть.
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BIGor
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:42
Ratatui написав:
Дёшево специалистов ценят.
По их меркам да, дешево. По нашим меркам 3000 злотых это 810 долляров, а 810 долляров это около 20000 грн. Те кто получал бы 5000 за такую же работы наверняка будут думать поехать работать в Польшу.
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p_a_l
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Додано: Нед 22 лип, 2018 11:43
WKBAPKA написав:
Ну да, не опытный 3000 злотых. Да при их ценах. Пусть лучше тут ничего не получают
Продолжение предыдущего моего поста.
Тем более что цены на продукты там дешевле чем у нас.
Дайте людям достойные зарплаты и никто никуда ехать не будет.
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p_a_l
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