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Глава Федерального резерву США: біткойн - це не справжня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лип, 2018 11:07
Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, він зазначив, що криптовалюти "відмінно підходять" для відмивання доходів.
Дивися повний текст Глава Федерального резерву США: біткойн - це не справжня валюта
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