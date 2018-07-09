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Глава Федерального резерву США:
біткойн - це не справжня...

Глава Федерального резерву США: біткойн - це не справжня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:07

Глава Федерального резерву США: біткойн - це не справжня...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, він зазначив, що криптовалюти "відмінно підходять" для відмивання доходів.

Дивися повний текст Глава Федерального резерву США: біткойн - це не справжня валюта.
R2
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