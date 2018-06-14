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Туреччина очікує 40 мільйонів
туристів у 2018 році

Туреччина очікує 40 мільйонів туристів у 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:07

Туреччина очікує 40 мільйонів туристів у 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Країна очікує, що туристи витратять близько 32 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Туреччина очікує 40 мільйонів туристів у 2018 році.
R2
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