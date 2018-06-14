Країна очікує, що туристи витратять близько 32 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Туреччина очікує 40 мільйонів туристів у 2018 році.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 12:07
Туреччина очікує 40 мільйонів туристів у 2018 році
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Дивися повний текст Туреччина очікує 40 мільйонів туристів у 2018 році.
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