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Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Близько 1600 інвесторів в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол.
Дивися повний текст Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром настане кінець - експерт
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Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24
На городі бузина, а в Києві дядько.... - коротко про зміст статті.
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sumy4
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