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Три причини, з яких домінуванню
Біткойн-китів незабаром...

Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24

Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 1600 інвесторів в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол.

Дивися повний текст Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром настане кінець - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24

На городі бузина, а в Києві дядько.... - коротко про зміст статті.
sumy4
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