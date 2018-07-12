Близько 1600 інвесторів в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол.
Дивися повний текст Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром настане кінець - експерт.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24
Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...
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Дивися повний текст Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром настане кінець - експерт.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:49
Якщо так, то не бачу причин для хвилювання. Мені вважалося, що десь біля десятка персон володіють половиною загального обсягу біткоїнів і можуть влаштовувати змови, або персонально впливати на ринок, а 1600 інвесторів, що володіють сумарно тритиною - це далеко від монополії, як на мене.
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