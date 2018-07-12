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Три причини, з яких домінуванню
Біткойн-китів незабаром...

Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24

Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 1600 інвесторів в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол.

Дивися повний текст Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром настане кінець - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24

На городі бузина, а в Києві дядько.... - коротко про зміст статті.
sumy4
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:49

1600 інвесторів, які в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол. США – близько однієї третини від загального обсягу наявних

Якщо так, то не бачу причин для хвилювання. Мені вважалося, що десь біля десятка персон володіють половиною загального обсягу біткоїнів і можуть влаштовувати змови, або персонально впливати на ринок, а 1600 інвесторів, що володіють сумарно тритиною - це далеко від монополії, як на мене.
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:58

То ли у меня паранойя, то ли пытаютсь потихоньку разогреть толпу высвечивая крипту в положительном ключе. Чет последнее время чаще обычного новости/реклама про крипту проскакивает. Не говорю об этом ресурсе, а вообще вцелом (например реклама в группах в телеграмме).
Интересно к чему бы это?

А про контроль рынка - ну хз как по биткоину, но помню смотрел видео, как один рускоговорящий персонаж на одной из бирж своими сделками достаточно сильно влиял на локальную цену одной из монет. У него вроди на миллион монет было и он то ли на 150 то ли на 300 тысяч ордера ставил (хотя может там другие цифры были, уж сорри не помню). Так вот он акцентировал внимание на то, что стоит выставить какую-то огромную сделку, как тут же соответственно цены поменяются, и это вызывает цепную реакцию среди ботов и ордеров с условиями. Сообственно так и получилось, он демонстративно продал монеты, цена просела, тут моментально пошел всплеск на обьемов продажу, и цена еще сильнее просела. Он сразу же откупил тот же обьем, и цена вернулась в изначальное значение.

К чему я - может и нету манипуляций по биткоину (хотя они есть :) ), но вот по менее капитализированным коинам запросто может быть.
Bull
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 23:37

Заказная статья почитайте что по этому поводу конкретно сказано авторитетной организацией ФРС США что это все (рыноккрипвалют)влюблю момент может обвалиться что это по сути пирамида также используется преступниками и корупционерами ища непрозрачности по этому и нас самой корупируемой страны Европы(Украина)хотят очень активизировать процес по легализации!!!
vitaly888usa
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