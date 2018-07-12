RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Три причини, з яких домінуванню
Біткойн-китів незабаром...

Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24

Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 1600 інвесторів в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол.

Дивися повний текст Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром настане кінець - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83337
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:24

На городі бузина, а в Києві дядько.... - коротко про зміст статті.
sumy4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 26.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:49

1600 інвесторів, які в сукупності володіють біткойнами на суму 37,5 млрд. дол. США – близько однієї третини від загального обсягу наявних

Якщо так, то не бачу причин для хвилювання. Мені вважалося, що десь біля десятка персон володіють половиною загального обсягу біткоїнів і можуть влаштовувати змови, або персонально впливати на ринок, а 1600 інвесторів, що володіють сумарно тритиною - це далеко від монополії, як на мене.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1295
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:58

То ли у меня паранойя, то ли пытаютсь потихоньку разогреть толпу высвечивая крипту в положительном ключе. Чет последнее время чаще обычного новости/реклама про крипту проскакивает. Не говорю об этом ресурсе, а вообще вцелом (например реклама в группах в телеграмме).
Интересно к чему бы это?

А про контроль рынка - ну хз как по биткоину, но помню смотрел видео, как один рускоговорящий персонаж на одной из бирж своими сделками достаточно сильно влиял на локальную цену одной из монет. У него вроди на миллион монет было и он то ли на 150 то ли на 300 тысяч ордера ставил (хотя может там другие цифры были, уж сорри не помню). Так вот он акцентировал внимание на то, что стоит выставить какую-то огромную сделку, как тут же соответственно цены поменяются, и это вызывает цепную реакцию среди ботов и ордеров с условиями. Сообственно так и получилось, он демонстративно продал монеты, цена просела, тут моментально пошел всплеск на обьемов продажу, и цена еще сильнее просела. Он сразу же откупил тот же обьем, и цена вернулась в изначальное значение.

К чему я - может и нету манипуляций по биткоину (хотя они есть :) ), но вот по менее капитализированным коинам запросто может быть.
Bull
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 03.05.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 00:58

Чтобы влиять на рынок именя большие объемы биткоинов - их нужно держать на бирже. Какой человек в здравом уме будет держать огромные суммы на бирже? Если киты имея большие суммы на холодных кошельках до сих пор их не слили, то почему они должны это сделать вдруг?
nitra
 
Повідомлень: 863
З нами з: 11.01.13
Подякував: 468 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 01:00

Bull
в 2000-м про интернет мало кто знал, а сейчас знают все, к чему бы это? реклама провайдеров, сайтов, мобильные телефоны с интернетом! всемирный заговор, не иначе.
nitra
 
Повідомлень: 863
З нами з: 11.01.13
Подякував: 468 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Федерального резерву США: біткойн - це не справжня...
R2 » Нед 22 лип, 2018 11:07
0 29
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 11:07
R2
Експерт назвав причини подорожчання автогазу
R2 » Сер 18 лип, 2018 12:43
2 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 13:45
Грйс-мэн
Китайська ZTE незабаром відновить закупівлі у США, акції...
R2 » Чет 12 лип, 2018 15:24
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лип, 2018 15:24
medforce

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.