Три причини, з яких домінуванню Біткойн-китів незабаром...

Додано: Нед 22 лип, 2018 22:58

То ли у меня паранойя, то ли пытаютсь потихоньку разогреть толпу высвечивая крипту в положительном ключе. Чет последнее время чаще обычного новости/реклама про крипту проскакивает. Не говорю об этом ресурсе, а вообще вцелом (например реклама в группах в телеграмме).

Интересно к чему бы это?



А про контроль рынка - ну хз как по биткоину, но помню смотрел видео, как один рускоговорящий персонаж на одной из бирж своими сделками достаточно сильно влиял на локальную цену одной из монет. У него вроди на миллион монет было и он то ли на 150 то ли на 300 тысяч ордера ставил (хотя может там другие цифры были, уж сорри не помню). Так вот он акцентировал внимание на то, что стоит выставить какую-то огромную сделку, как тут же соответственно цены поменяются, и это вызывает цепную реакцию среди ботов и ордеров с условиями. Сообственно так и получилось, он демонстративно продал монеты, цена просела, тут моментально пошел всплеск на обьемов продажу, и цена еще сильнее просела. Он сразу же откупил тот же обьем, и цена вернулась в изначальное значение.



К чему я - может и нету манипуляций по биткоину (хотя они есть :) ), но вот по менее капитализированным коинам запросто может быть.