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У Києві порахували
кількість покинутих авто

У Києві порахували кількість покинутих авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:02

У Києві порахували кількість покинутих авто

Пропонуємо до обговорення:
На території міста Київ в ході перевірок виявили понад шість сотень старих, занедбаних автомобілів.

Дивися повний текст У Києві порахували кількість покинутих авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:02

Интересно, что они подразумевают под "старые"? У меня во дворе есть несколько явно брошенных машин, из них только одна известно чья, но под "старые" не совсем подпадают в украинском понимании - одна японка годов эдак конца 00-х и француз того-же времени. Стоят уже года 3 на спущенных колесах. Француз вроде пропал - может украли, может убрали, а может хозяин объявился. Японка на месте. Учитывая, что в стране не самое мирное время, можно, конечно, предположить и самое печальное, но как найти владельца - вопрос.
Одна машина явно оставлена гнить соседями и как с этим быть - хз. Явно приводить ее в порядок не будут - купили другую, а эта уже год догнивает на спущенных колесах, но формально она не брошена, а припаркована - номера есть, владельцы в доме проживают.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:49

Бывают счастливые случаи, когда покупка авто ещё только в розовых мечтах, а возле подъезда внезапно освободилось паркоместо и его надо срочно захватить. Парковочный барьер - это уже прошлый век, его всегда можно срезать. Сейчас в моде застолбить парковочное место с помощью старой рухляди. Попробуй её тронь, по судам затаскают!
warlamp
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