У Києві порахували кількість покинутих авто

Додано: Нед 22 лип, 2018 20:02

Интересно, что они подразумевают под "старые"? У меня во дворе есть несколько явно брошенных машин, из них только одна известно чья, но под "старые" не совсем подпадают в украинском понимании - одна японка годов эдак конца 00-х и француз того-же времени. Стоят уже года 3 на спущенных колесах. Француз вроде пропал - может украли, может убрали, а может хозяин объявился. Японка на месте. Учитывая, что в стране не самое мирное время, можно, конечно, предположить и самое печальное, но как найти владельца - вопрос.

Одна машина явно оставлена гнить соседями и как с этим быть - хз. Явно приводить ее в порядок не будут - купили другую, а эта уже год догнивает на спущенных колесах, но формально она не брошена, а припаркована - номера есть, владельцы в доме проживают.