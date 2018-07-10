Такі дані дає Держстат.
Дивися повний текст Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн - Держстат.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 20:56
Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн - Держстат.
Додано: Нед 22 лип, 2018 20:56
Дістали вже, коли перейдемо повністю на немосковське паливо? І чи немає окрім Westinghouse альтернативи?
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