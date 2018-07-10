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Україна за 5 міс. закупила
ядерне паливо на $213,5 млн -...

Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:56

Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн -...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані дає Держстат.

Дивися повний текст Україна за 5 міс. закупила ядерне паливо на $213,5 млн - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 20:56

Дістали вже, коли перейдемо повністю на немосковське паливо? І чи немає окрім Westinghouse альтернативи?
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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